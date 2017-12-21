Державний переворот в Росії у 2018 році вважають можливим 15% росіян - опитування

Державний переворот в Росії у 2018 році вважають можливим 15% росіян.

Про це свідчить опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

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Так, відповідаючи на запитання, чи можливий в майбутньому році в Росії державний переворот, 3% вказали «так», 12% - вказали «скоріше, так».

При цьому протилежної думки дотримуються більшість опитаних: 46% - «скоріше, ні», 28% - «точно, ні». Вагалися з відповіддю 12%.

Водночас 35% опитаних у 2018 році очікують масових заворушень і протестів населення в РФ, 43% - дотримуються протилежної думки, 12% - не визначилися з відповіддю.

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Вважають можливими масові зіткнення на національному ґрунті в майбутньому році 29%, не згодні з такою тезою - 58%, 13% - не визначилися з відповіддю.

При цьому 23% опитаних допускають у 2018 році збройний конфлікт з якоюсь із сусідніх країн, 61% впевнені у протилежному. 15% - не визначилися з відповіддю.

Також 23% не виключають війни у 2018 році з США і НАТО. Виключають такий розвиток подій 62%, не визначилися з питанням - 16%.

Опитування було проведене 1-5 грудня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25/75%; 2,0% для показників, близьких до 10/90%; 1,5% для показників, близьких до 5/95%.