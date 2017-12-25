Сьогодні відзначається Різдво за юліанським календарем (відео)

Офіційною датою святкування Різдва 25 грудня оголосив Папа Юліус І у 320 р. н.е. 25 грудня за юліанським календарем відповідає 7 січня по григоріанському.

Традиція прикрашати ялинку пов’язана саме зі святкуванням Різдва. Зірка на верхівці ялинки імітує Віфлеємську зорю, яка сповістила про народження Ісуса. Новорічні кульки на ялинці є символом райського яблука. Перші ялинки прикрашали справжніми яблуками. Однак гілки не витримували їхньої ваги, тому фрукти замінили скляними кулями.

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Першими встановлювати ялинку на Різдво почали в Німеччині у 1700-х роках. Згодом традиція поширилася скандинавськими країнами і всією Європою. Хвойне дерево вибране також не випадково, вона символізує вічне життя.