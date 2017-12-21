Дорогі і модні: як знамениті дизайнери ялинки прикрашали (фото)

Залучення іменитих дизайнерів для прикраси різдвяної ялинки стало доброю традицією лондонського готелю claridge's. У попередні роки claridge's співпрацював з Джоном Гальяно, Альбером Ельбазом і Крістофером Бейлі, а в цьому звернувся до самого Карла Лагерфельда.

Дизайнер зізнався, що на такий несподіваний стилістичний хід – підвішування новорічного дерева до стелі – його надихнули власні дитячі спогади про Різдво, передає HDfashion.

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П'ятиметрове дерево декороване сріблястим «дощиком», сніжинками ручної роботи та пір'ям, зшитими з м'якої шкіри. Зверху, в корінні дерева, встановлена об'ємна зірка, а внизу, під верхівкою, постелений килим з вовни ісландської вівці, який імітує сніг.

Арт-директор мережі Four Seasons Джефф Літем за сумісництвом ще й відомий флорист. Однак, він відійшов від звичних фактур і встановив в лобі готелю Four Seasons Hotel George V в Парижі скляну скульптуру рубінового відтінку. Простір усередині цієї «ялинки» нагадує арку, через яку можна вільно проходити.

Легендарний універмаг Galeries Lafayette Paris на бульварі Осман – друге місце з відвідуваності в Парижі серед туристів після Ейфелевої вежі. За 105 років існування в закладі сформувалося багато гарних традицій, і фірмова новорічна ялина – одна з них.

Щороку команда дизайнерів працює над оформленням святкового дерева, бажаючи здивувати покупців. У 2014 році це була 25-метрова ялина, підвішена кроною вниз, в 2015 – ялина у формі золотої ракети, оточеної метеоритами, а в 2016 – величезна ялина з білого паперу. Цього року в центрі універмагу красується 30-метрова ялинка з солодощів і надувних кульок.

Французький дизайнер і засновниця бренду Beau&Bien Сільві Марешаль помістила ялинку в імпровізовану кулю з LED-вогників. Різдвяне дерево, яке стоїть в холі паризького готелю Le Royal Monceau Paris, нагадує «снігову кулю» – сувенір з моделлю і водою всередині, який був винайдений у Франції. 3-метрова ялина прикрашена іграшками зі скла ручної роботи та бронзовими медальйонами з гербом Le Royal Monceau.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Бейруті встановили "ялинку" з бананів, а в Римі висміяли облысевшую різдвяну ялинку