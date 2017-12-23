У НАТО вважають, що РФ може пошкодити підводні інтернет-кабелі - ЗМІ

Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі та Північній Америці. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на оцінки військових.

За словами старших військових чиновників, російські підводні човни різко активізували діяльність навколо підводних каналів даних в Північній Атлантиці.

"Очевидно, що росіяни сфокусувалися на кабелях, які забезпечують Інтернет та інші комунікаційні зв'язки в Північній Америці і Європі, що може дати Кремлю можливість розірвати або використовувати важливі лінії передачі даних, сказали чиновники. За їх словами, активність російських підводних човнів зросла до рівня, небаченого з часів «холодної війни", - сказано в повідомленні.

Читайте такожГлава військового комітету НАТО: Росія може відрізати інші країни від інтернету

"Ми зараз бачимо підводну діяльність в околицях підводних кабелів, яку, як я вважаю, ніколи не бачили",— заявив командувач підводними силами НАТО Ендрю Леннон. За його словами, Росія "явно проявляє інтерес" до підводної інфраструктури альянсу.

НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий по закінченню холодної війни, для забезпечення безпеки інфраструктури в Північній Атлантиці.

Головний військовий командувач Великобританії також попередив, що Росія може поставити під загрозу кабелі, які складають основу сучасної світової економіки.

Леннон відмовився сказати, чи вважає НАТО, що Росія "дійсно торкнулася кабелів".

Раніше повідомлялося, що США витратять $200 мільйонів на авіабази в Європі в рамках ініціативи щодо стримування РФ.