Заступник голови ФБР, який розслідував справу про листування Клінтон, може залишити посаду
Маккейб хоче піти із посади після отримання права на повну пенсію.
Заступник голови ФБР Ендрю Маккейб, який був відповідальним за розслідування справи про листування колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон планує залишити посаду, пише Washington Post з посиланням на джерела.
За їх даними, Маккейб хоче піти з посади після отримання права на повну пенсію.
Читайте також"Репутація розірвана на шматки": Трамп жорстко розкритикував екс-голову ФБР
«Заступник директора ФБР Ендрю Маккейб поспішає піти у відставку з повною пенсією. Залишилося 90 днів?!!!», — написав у своєму твіттері президент США Дональд Трамп.
Трамп також згадав про те, що дружина Маккейба Джилл в 2015 році балотувалася в сенат штату Віргінії і нібито отримала великий внесок від національного комітету Демократичної партії.