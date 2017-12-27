Пентагон назвав кількість терористів "Ісламської держави", які знаходяться в Іраку і Сирії

В Іраку і Сирії залишаються близько тисячі бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІД), розповів представник очолюваної США коаліції по боротьбі з ІД полковник Райан Діллон.

Читайте такожВлада Іраку офіційно оголосила про закінчення війни з "Ісламською державою"«До сьогоднішнього дня ми оцінювали чисельність (терористів. - ред.) на рівні менше 3 тис. осіб. Але, згідно з отриманими сьогодні даними, в Іраку і Сирії залишаються близько 1 тис. осіб»,- цитує військового портал Military.com. За словами полковника, коаліція надає допомогу військовим і правоохоронним органам Іраку для припинення спроб терористів перетнути іраксько-сирійський кордон.

У середині грудня президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над ІДв Сирії і Іраку.