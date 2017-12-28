У Росії заблокували ролик Навального із закликом вийти на акцію протесту проти виборів

У Росії заблокували ролик опозиціонера Олексія Навального з закликом вийти на акцію протесту в підтримку бойкоту президентських виборів.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Формальною причиною для блокування стали "неправомірні хештеги".

"Віроломно без оголошення війни YouTube заблокував вчорашній ролик із закликом брати участь в страйковій акції 28 січня. Тільки що ми з'ясували формальну причину, вона звучить екзотично: неправомірні хештеги. Такого раніше ми не зустрічали. Хештеги були #страйк #Навальный2018 #28січня і таке інше. Як їх можна оголосити «неправомірними»? Листи написали, чекаємо відповіді", - повідомив Навальний на своєму сайті.

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Раніше повідомлялося, що 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що за законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом десяти років після зняття або погашення судимості.