Стало відомо, хто очолив список "піратських" серіалів 2017 року

Названий серіал, який найчастіше скачуваний з піратських сайтів у 2017 році, повідомляє Esquire. Вшосте ним стала «Гра престолів».

Фінальний епізод серіалу одночасно скачували 400 тисяч осіб. Крім торрента, використовували також стримінгові сервіси, перегляди на яких значно складніше відстежити.

Друге місце займає серіал «Ходячі мерці». Також у топ-10 увійшли «Теорія великого вибуху», «Флеш, «Втеча», «Шерлок» і «Вікінги».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, всього вийшло сім сезонів «Гри престолів», заключний восьмий з'явиться в 2019 році. Серіал завоював безліч престижних премій і зібрав армію фанатів.