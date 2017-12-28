У Нью-Йорку за рік зафіксована рекордно низька кількість убивств

У Нью-Йорку з початку року і станом на 27 грудня було вбито 286 осіб, що є найменшим показником за час ведення подібної статистики.

При цьому, ще в 1990 році у місті було зафіксовано 2245 вбивств і 527 тисяч кримінальних злочинів, пише The News York Times.

Фактично, злочинність у Нью-Йорку впала в кожній з основних категорій кримінальних злочинів, в тому числі вбивства, зґвалтування, пограбування, крадіжки зі зломом і угони автомобілів. З 1 січня було зафіксовано 94806 інцидентів порівняно з 101716 інцидентами 2016 року.

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Якщо тенденція збережеться ще кілька днів, то кількість убивств у цьому році буде нижче попереднього мінімуму в 333, зафіксованого в 2014 році, а злочинність знизиться до мінімуму за останні 27 років і стане найнижчою з 1950-х років.

Єдиний тип злочинів, який трохи виріс в місті в 2017 році – це злочини на сексуальному ґрунті (+9,3%). При цьому, кількість самих зґвалтувань знизилося. У поліції пов'язують зростання показника зі скандалом навколо Харві Вайнштейна, коли багато жертв домагань, раніше боялися говорити про це, почали повідомляти про інциденти, які трапилися з ними.

Однією з причин зменшення кількості злочинів NYT називає поліцейську реформу, яку провів мер міста, демократ Білл Де Блазіо. Як пише видання, збільшення прозорості поліцейського управління призвело до підвищення довіри до поліції, що, в свою чергу, дозволило запобігати значній кількості злочинів.

Також, однією з причин зниження злочинності експерти називають економічні умови – низький рівень інфляції та безробіття, і зростання рівня життя.