Санкції та "інший" тиск починають чинити сильний вплив на Північну Корею - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що санкції проти Корейської народно-демократичної республіки, запроваджені через її ядерну програму, починають приносити перші результати.

Про це президент США повідомив у Twitter.

"Санкції та "інший" тиск починають чинити сильний вплив на Північну Корею. Солдати в небезпечних умовах рятуються втечею до Південної Кореї. Людина-ракета (лідер КНДР Кім Чен Ин - УНІАН) тепер вперше хоче розмовляти з Південною Кореєю. Можливо, це є хорошими новинами, можливо - ні. Ми побачимо", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Своєю чергою влада Північної Кореї вважає, що рішення про посилення санкцій проти Пхеньяна є актом війни.

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Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть усіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство. Щоб запобігти обходу санкцій, всім країнам дають дозвіл на затримання, перевірки і вилучення суден, підозрюваних у незаконному перевезенні вантажів до чи з Північної Кореї.

Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї через її ядерні та ракетні випробування.