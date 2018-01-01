Кім Чен Ин: КНДР готова відправити спортсменів на зимову Олімпіаду у Південній Кореї

Глава КНДР Кім Чен Ин під час своєї новорічної промови заявив про те, що Північна Корея готова відправити делегацію для участі в зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані, передає РБК.

"Зимові Ігри, які пройдуть у Південній Кореї, стануть хорошою подією для країни. Ми щиро сподіваємося, що зимові Ігри стануть успіхом. Ми готові робити різні кроки, включаючи відправку делегації", - сказав Кім Чен Ин.

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У той же час Кім Чен Ин підкреслив, що створення ядерного арсеналу країни успішно завершено і ядерна кнопка постійно знаходиться на його столі. За його словами, підготовка до пуску міжконтинентальної балістичної ракети знаходиться на фінальній стадії. Кім Чен Ин зазначив, що "вся територія США опиниться в зоні ураження", якщо Пхеньян вирішить завдати ядерного удару.

Олімпійський оргкомітет визнав прагнення КНДР взяти участь в Іграх демонстрацією мирних намірів та «олімпійського духу». Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo з посиланням на представника оргкомітету.

Північна Корея нерегулярно приймає участь в зимових Олімпійських іграх. Так, КНДР не брала участь в Іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті і пропустила зимову Олімпіаду 2014 року в Сочі. В Іграх 2006 року в Турині та Іграх 2010 року у Ванкувері збірній КНДР не вдалося завоювати жодної медалі.

КНДР пропустила останній термін подачі заяви для участі в Олімпіаді, але до середини січня технічно ще має можливість направити на неї своїх спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, компанії з Росії викрили у поставках нафтопродуктів в КНДР в порушення санкцій ООН.