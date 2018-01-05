Астролог дав прогноз щодо небезпеки ядерної війни в 2018 році

Відомий астролог Влад Росс дав прогноз щодо небезпеки ядерної війни на планеті.

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Під час чату для "Главреда" експерт відповів на запитання читачів, присвячені небезпеці "ядерних ігор" Північної Кореї.

"Ще роблячи прогноз на 2017 рік, Рік Вогняного Півня, я говорив про те, що світ може опинитися на межі ядерної війни. І мій прогноз повністю справдився. Слава Богу, що досі ніхто ні в кого не випустив ракету. Така небезпека зберігатиметься до середини лютого. Щось може статися перед початком Олімпійських ігор 9 лютого, адже Південна Корея там поруч. Дасть Бог, ми переживемо цей період, а далі нас буде чекати мирний рік, коли ядерну зброю не буде ні в якому разі застосовано", - сказав астролог.