Масові протести в Ірані: заарештували екс-президента Ахмадінежада

Влада Ірану заарештували екс-президента країни Махмуда Ахмадінежада за підтримку протестів під час його поїздки в місто Шираз, повідомляє Al Arabiya з посиланням на газету Al-Quds Al-Arabi.

Читайте такожВ Ірані з’ясовують долю затриманих протестувальників

«Влада розпорядилася заарештувати колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада під час його візиту в місто Шираз, і арешт відбувся під час схвалення верховного лідера Алі Хаменеї», – пише видання.

За даними газети, іранська влада прийняла таке рішення через заяви Ахмадінежада в місті Бушер на півдні Ірану, які були сприйняті як «підбурювання до заворушень».

Як зазначає видання, Ахмадінежад, виступаючи перед жителями Бушера, розкритикував чинного президента країни Хасана Роухані і його уряд, звинувативши їх в усуненні від проблем народу і поганому управлінні.

Раніше США піддали критиці дії іранських силовиків і пообіцяли, що Вашингтон не залишиться в стороні, якщо в Ірані будуть порушуватися права людини.