У Москві спецназівці вбили командира чеченського спецзагону ФСБ

У Москві під час операції з затримання вбито колишнього командира спецгрупи "Горець" Мовладі Байсарова, якого в Чечні було оголошено в розшук.

У суботу оперативникам московського Управління по боротьбі з організованою злочинністю вдалося з’ясувати місцеперебування М.Байсарова і влаштувати на нього засідку. Автомобіль, в якому їхав М.Байсаров, зупинили оперативники і бійці міліції загону спеціального призначення на одному з проспектів Москви.

Місце перестрілки

М.Байсаров відстрілювався і навіть намагався кинути в міліційний спецназ гранату.

Його тіло залишалося на місці події ще упродовж кількох годин, оскільки поряд з ним лежала граната, що не розірвалася. Потім гранату знешкодили сапери, тіло забрали.

У затриманні М.Байсарова брали участь чеченські омонівці.

25 жовтня глава МВС Чечні Руслан АЛХАНОВ заявив, що колишній командир оперативної групи "Горець» М.Байсаров – мешканець Грозненського району республіки, перебуває в Москві. "Він оголошений в розшук за підозрою в скоєнні злочинів, пов`язаних з викраданням і вбивством людей", - повідомив Р.АЛХАНОВ.

У 90-х роках М.Байсаров входив до групи Руслана Лабазанова, який після початку "першої чеченської війни" перейшов на сторону федеральних сил. Про участь Мовладі Байсарова у військових діях в 1994-96-му роках мало відомо, але після закінчення військових дій в 1996-му, Байсаров створив групу, яка входила до Ісламського полку особливого призначення, яким командував Арбі Бараєв. Багато бійців групи Байсарова тоді служили в охороні перших осіб Ічкерії: Зелімхана Яндарбієва і Вахі Арсанова. Влітку 1996-го року підлеглі Байсарова брали участь у ваххабістському заколоті проти Президента Аслана Масхадова в місті Гудермес. Після початку "другої війни" Мовладі Байсаров перейшов на сторону федеральних сил.

М.Байсаров, один з командирів охорони убитого в 2004 році Ахмада Кадирова, пішов зі своїми людьми зі служби безпеки президента, коли її реформував Рамзан КАДИРОВ. З них було сформовано спецзагін "Горець" при оперативно-координаційному управлінні ФСБ по Північному Кавказу.

У лютому цього року управління було розформоване, співробітникам "Горця" було обіцяне працевлаштування. Але байсарівці разом з командиром відмовилися переходити в структури, контрольовані Р.КАДИРОВИМ. Після того, як Р.КАДИРОВ спробував розформувати загін, М.Байсаров перейшов у політичну опозицію.