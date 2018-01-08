Біля берегів Китаю знайдено тіло першого загиблого через зіткнення танкера і суховантажу (відео)

Внаслідок зіткнення танкера під прапором Ірану і гонконзького суховантажу біля китайського узбережжя загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє іранське агентство ISNA.

Читайте такожБіля берегів Південної Кореї зіткнулися два судна: щонайменше 13 загиблих

Під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло одного з членів екіпажу іранського судна. Воно було відправлено в Шанхай на опізнання. Паралельно рятувальники вже другу добу намагаються ліквідувати пожежу на борту танкера.

Як повідомляв УНІАН, біля східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члена екіпажу танкеру зникли. 21 члена екіпажу китайського вантажного судна вдалося врятувати.