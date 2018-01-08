Обвинувачений в атаці на "Боруссію" росіянин визнав вину

Обвинувачений у нападі на німецьку футбольну команду "Боруссія" Сергій В. визнав свою вину, але заперечує намір когось убити. "Я глибоко шкодую про те, що зробив", - сказав він у понеділок, 8 січня, в суді в Дортмунді.

За його словами, він хотів просто імітувати напад і спеціально виробив вибуховий пристрій таким чином, щоб гравці команди не дістали травм, передає DW.

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Вибухи біля автобуса дортмундської "Борусії" стались 11 квітня 2017 року. 28-річний громадянин Росії та Німеччини Сергій В. був затриманий у цій справі через десять днів. Слідчі з'ясували, що він влаштував вибухи, попередньо придбавши опціонні сертифікати на продаж акцій "Боруссії". Загальна вартість придбаних ним цінних паперів на продаж становила 78 тисяч євро, а термін дії спливав 17 червня 2017 року. Обвинуваченому закидають, що він робив ставку на обвал акцій "Боруссії", який мала б спричинити загибель кількох гравців команди. За оцінками фахівців, при різних варіантах падіння курсу цінних паперів, він міг отримати прибуток від 550 тисяч до мільйона євро.

Сергій В. звинувачується у замаху на вбивство 28 осіб з корисливих мотивів, незаконному придбанні вибухівки, а також у приведенні в дію вибухових пристроїв. Йому може загрожувати покарання у виді довічного тюремного ув'язнення.