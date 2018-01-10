На обкладинці Playboy вперше з'явиться напівоголений трансгендер (фото)

Обкладинку нового номера німецької версії чоловічого журналу Playboy вперше в історії прикрасив трансгендер.

Обраницею редакції стала 21-річна Джуліана Фарфалла, вона знялася топлес для обкладинки, передає ВВС.

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Головний редактор Playboy Флоріан Бойтін заявив, що Фарфалла - прекрасний приклад того, наскільки важлива боротьба за право на самовизначення.

Зазначається, що в дитинстві хлопчик на ім'я Паскаль Радермахер відчував, що народився не в своєму тілі. Тому у 16 років зробив операцію зі зміни статі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що видавці Playboy можуть відмовитися від випуску друкованої версії чоловічого журналу. Керівництво має намір зосередитися на бренді Playboy, який "набагато ширший, ніж невелике друковане видання".