Дружина Державіна розкрила подробиці смерті актора

Вдова Михайла Державіна, співачка Роксана Бабаян розповіла про останні хвилини життя чоловіка – відомого радянського і російського актора театру і кіно.

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Михайло Державін помер у середу, 10 січня, у віці 81 року. Як повідомляє Politeka, за словами вдови актора, він довго хворів.

Дружина покійного Державіна зазначила, що у чоловіка були хворі судини, серце, він переніс кілька операцій і мав цукровий діабет. До останнього всі сподівалися, що Михайло видужає. У червні 2017 року Державін переніс серцевий напад, і його з діагнозом "інфаркт" перевели до реанімації в Москві.

"Він помер в лікарні кілька годин тому. Він дуже давно і важко хворів. У лікарні перебував з початку грудня. Лікарі робили все можливе, підтримували, як могли. Але, на жаль, організм вже не справлявся з хворобою", – розповіла Роксана Бабаян.

Друга дружина Державіна Ніна Буденная, додала, що актор помер вранці, 10 січня.

"Дуже швидко, буквально за два тижні зачах і все. Він хворів, останні два дні він був у прострації, практично без свідомості", – зазначила вона.