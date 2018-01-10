Секс-скандал в Голлівуді: 73-річний Майкл Дуглас відреагував на звинувачення в домаганнях

Голлівудський 73-річний актор Майкл Дуглас вирішив розповісти всьому світу, як його екс-співробітниця на знімальному майданчику, яка побажала залишитись невідомою, звинуватила актора у сексуальних домаганнях. За його словами, "немає ніяких підтверджень, що це оповідання є правдою".

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Про це пишуть в The Sun. Майкл Дуглас, який тепер також опинився в центрі секс-скандалу, вирішив першим розповісти про інцидент. Актор поділився, що з ним зв’язалися журналісти видання The Hollywood Reporter і Variety та сказали, що планують опублікувати розповідь жінки про неприємний інцидент з ним, що трапився близько 30 років тому, передає телеканал "24".

"Вона заявляє, що я, по-перше, розмовляв вульгарною мовою в її присутності, але не з нею. По-друге, грубо розмовляв з друзями в приватних бесідах. Зрештою, я звільнив її за роботу, яку вона виконувала. По-третє, вона стверджує, що я перекрив їй всі шляхи в цій індустрії, щоб вона не знайшла роботу. А по-четверте, вона заявила, що я мастурбував перед нею", – розповів Дуглас.

Він запевнив, що такі звинувачення є "помилковими і сфабрикованими".

"Можливо, співробітниця просто незадоволена, що я звільнив її, хоча я і не чув про неї всі 32 роки. І авторитетне видання хоче опублікувати цю історію? Немає ніяких підтверджень, що це оповідання є правдою", – додав Майкл.