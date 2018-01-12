У Чехії проходять президентські вибори, Земан претендує на новий термін

У Чехії в п’ятницю і суботу проходять президентські вибори, на пост глави держави претендують 9 кандидатів.

Чинний президент Мілош Земан претендує на новий п’ятирічний термін, пише Радіо Свобода.

Основні конкуренти Земана – колишній президент Академії наук Іржі Драгош, музикант і підприємець Міхал Горачек, колишній прем’єр Мірек Тополанек. Вони критикують Земана, заявляючи, що його висловлювання і вчинки поляризують суспільство. Земана критикують і за надто теплі, на думку його опонентів, відносини з Москвою.

Чинного президента підтримав прем’єр-міністр Андрій Бабіш. Більшість опозиційних партій виступають на підтримку опонентів Земана.

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За опитуваннями, перший тур не виявить переможця. Найкращі шанси вийти в другий тур, за опитуваннями, – у Земана і Іржі Драгоша. У другому турі, який, як очікується, пройде через два тижні, їх шанси оцінюються як приблизно рівні.

Чехія є парламентською республікою, але, за конституцією, президент має низку важливих повноважень, зокрема, саме він доручає тому чи іншому політику сформувати уряд.