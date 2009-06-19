Німеччина виділила 6 мільярдів євро на нове озброєння

Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив виділення більше 6 мільярдів євро на закупівлю озброєнь і військової техніки для армії, повідомляє DefPro. Серед оборонної продукції, на яку підуть ці кошти, 31 багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon траншу 3A і 405 бойових машин піхоти Puma.

Перша частина третього траншу бойових літаків Eurofighter Typhoon європейського виробництва обійдеться бюджетові Німеччини в 2,9 мільярда доларів. Утім, як раніше заявили в уряді країни, від постачань ще 37 винищувачів траншу 3B Берлін поки що планує відмовитися, оскільки 143 машини можуть забезпечити потреби німецької армії. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалене в травні 2010 року.

Парламентарії також схвалили придбання великої партії бойових машин піхоти Puma виробництва компаній Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall. З 2010 по 2020 роки вони повинні замінити БМП Marder, які нині стоять на озброєнні німецької армії. Вартість 405 одиниць техніки становить близько 3,1 мільярда доларів.

Серед іншого озброєння і військового майна, закупівлю якого планується профінансувати за рахунок виділених коштів, 311 протитанкових ракет Eurospike з перспективою можливого збільшення партії ще на 1160 одиниць, бронетехніка сухопутних військ, а також інша продукція.

Лента.ру