Трамп прокоментував помилкову ракетну тривогу на Гаваях

Президент США Дональд Трамп прокоментував неправдиву ракетну тривогу, оголошену владою на Гаваях, вперше після того, як вона викликала паніку у жителів островів, повідомляє CNN.

«Вони зробили помилку», – сказав Трамп.

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Він похвалив чиновників за те, що вони взяли на себе відповідальність за подію.

Відповідаючи на питання, що буде зроблено, щоб таке не повторилося у майбутньому, Трамп відповів, що сподівається, що цього більше не станеться.

Раніше повідомлялося, що федеральна комісія зв'язку США назвала в якості причини помилкової ракетної тривоги на Гаваях відсутність у влади штату необхідних заходів з контролю за такого роду оповіщеннями.