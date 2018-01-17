У Фінляндії почалися дострокові вибори президента
09:39, 17 січня 2018Світ
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Голосування триватиме до 23 січня, а основний виборчий день призначено на 28 січня.
Ілюстрація REUTERS
У Фінляндії сьогодні, 17 січня, розпочалося дострокове голосування на виборах президента країни.
Як повідомляє РБК, сьогодні вранці відкрилися виборчі дільниці в меріях, бібліотеках, торгових центрах, а також дипломатичних місіях.
Голосування триватиме до 23 січня.
Як відомо, основний виборчий день призначено на 28 січня. Однак якщо ніхто з кандидатів у президенти не отримає більшості голосів, буде проведено другий тур, який заплановано на 11 лютого.
В Міністерстві юстиції Фінляндії відзначають, що у виборах беруть участь вісім кандидатів.
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