У Фінляндії почалися дострокові вибори президента

У Фінляндії сьогодні, 17 січня, розпочалося дострокове голосування на виборах президента країни.

Як повідомляє РБК, сьогодні вранці відкрилися виборчі дільниці в меріях, бібліотеках, торгових центрах, а також дипломатичних місіях.

Голосування триватиме до 23 січня.

Як відомо, основний виборчий день призначено на 28 січня. Однак якщо ніхто з кандидатів у президенти не отримає більшості голосів, буде проведено другий тур, який заплановано на 11 лютого.

В Міністерстві юстиції Фінляндії відзначають, що у виборах беруть участь вісім кандидатів.