Ілон Маск відновив стосунки з колишньою Джоні Деппа

Голлівудська актриса Ембер Херд і засновник компаній Tesla і ЅрасеХ Ілон Маск знову проводять час разом. Про це повідомляє видання US Weekly.

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Так, 13 січня пара, яка розлучилася влітку 2017 року, вирушила на побачення. У новорічні свята Херд і Маск відпочивали в Чилі, а тепер колишніх закоханих зняли на відео в одному з нічних клубів Лос-Анджелеса.

Про завершення роману Херд і Маск повідомляли в своїх мікроблогах. Батько Херд говорив, що його дочка хотіла б вийти за Маска заміж.

У 2016 році Херд розлучилася з актором Джонні Деппом. Вона подала на розлучення через два дні після смерті матері Деппа.