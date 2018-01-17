Ілон Маск відновив стосунки з колишньою Джоні Деппа
12:19, 17 січня 2018Світ
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Американська актриса Ембер Херд і засновник компаній Tesla і ЅрасеХ Ілон Маск знову проводять час разом.
У новорічні свята Херд і Мак відпочивали в Чилі / Пліткар
Голлівудська актриса Ембер Херд і засновник компаній Tesla і ЅрасеХ Ілон Маск знову проводять час разом. Про це повідомляє видання US Weekly.
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Так, 13 січня пара, яка розлучилася влітку 2017 року, вирушила на побачення. У новорічні свята Херд і Маск відпочивали в Чилі, а тепер колишніх закоханих зняли на відео в одному з нічних клубів Лос-Анджелеса.
Про завершення роману Херд і Маск повідомляли в своїх мікроблогах. Батько Херд говорив, що його дочка хотіла б вийти за Маска заміж.
У 2016 році Херд розлучилася з актором Джонні Деппом. Вона подала на розлучення через два дні після смерті матері Деппа.
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