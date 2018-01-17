В Угорщині затримали нелегалів, які прилетіли з України на "кукурузнику"

Угорські правоохоронці затримали легкомоторний літак Ан-2, що приземлився на території країни, на борту якого було 11 чоловік.

Про це повідомляють на сайті відомства.

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Літак приземлився в селі Каллошемьєн на прикордонній території з Україною. Його випадково помітив серед ночі один зі співробітників поліції, який проживає поруч у селі. Прибулі за викликом, спочатку побачили покинутий літак, а потім вже і тих, хто на ньому прибув.

В результаті затримано 11 вихідців з Азії - вісім в'єтнамців та троє громадян Афганістану.

Зараз встановлюється місцезнаходження пілота літака, а також організатора нелегального перельоту.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали 16 нелегальних мігрантів, які потрапили туди з території Росії.