Російський політолог пояснив, чому Кремлю не потрібні в складі РФ багаті регіони

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що в РФ Кремлю розвинуті, багаті і самостійні регіони не дуже-то й потрібні, вони йому потрібні залежними, щоб "клювали з долоньки", не маючи власних джерел доходів.

Система псевдофедералізму ефективна, поки торгівля ресурсами забезпечує досить великий доход у бюджет, за рахунок чого можна купувати помірну лояльність регіонів, при цьому не доплачуючи населенню, коли-небудь вона трісне, розповів експерт, повідомляє Главред.

"Дійсно, поки є гроші, влада може купувати лояльність. Грубо кажучи, якщо десь починаються проблеми, туди можна надіслати літак з грошима і ці, таким чином, проблеми "лікувати", — зазначив співрозмовник.

Читайте такожПолітолог назвав ймовірні кроки Путіна у відповідь на постачання Україні Javelin

За його словами, "будь-які економічні труднощі в Росії за замовчуванням перетворюються у географічні труднощі, тому що, коли в регіонах погано, перше, що робить регіональна влада, — киває на Москву".

"Чечня обходиться Росії приблизно в 1 мільярд доларів у рік. Ці гроші виділяють Кадирову (глава республіки Рамзан Кадиров — Ред.) з бюджету, він їх витрачає, комусь платить якісь корупційні відрахування, але при цьому республіка навіть не оплачує рахунків за газ і електроенергію. Тобто це теж планова збиткова територія", — додав аналітик.

"Скільки таких територій може бути — складне питання. Бо в США теж є такі території (наприклад, Аляска, яку підтримують з федерального бюджету, без цього там була б набагато менше населеність, економічний розвиток тощо). Чим успішніша територія, тим більше запити у людей на забезпечення необхідних їм прав, якість життя тощо, і тим самостійніше себе ця територія веде", — сказав він.

Політолог стверджує, що "саме в цьому російська проблема, адже Кремлю розвинуті, багаті і самостійні регіони не дуже-то й потрібні". "Вони йому потрібні залежними, щоб вони клювали з долоньки", не маючи власних джерел доходів. І в цьому сенсі регіональний розвиток у Росії завжди відстає, бо центр не зацікавлений в тому, щоб регіони швидко розвивалися", — заявив Орєшкін.

"Адже чим краще вони будуть розвинуті, тим сильніше вони будуть політично, і тим менше вони будуть слухати команди з Кремля. Логіка Кремля проста: нехай регіони будуть бідними, але слухняним. І поки люди і влада цих регіонів приймають таку логіку, все нормально. Поки Кремлю є чим платити, все нормально", — вважає співрозмовник.

"Тому питання не в тому, кому і чим відгукнеться сепаратизм заднім числом. Питання в тому, наскільки сама ця система псевдофедералізму ефективна. На мій погляд, вона така, поки торгівля ресурсами (в даному випадку — нафтою) забезпечує досить великий дохід у бюджет, за рахунок чого можна купувати помірну лояльність регіонів, при цьому не доплачуючи населенню. Коли-небудь ця система трісне, коли — сказати складно", — зазначив аналітик.