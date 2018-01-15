Російський політолог спрогнозував розпад РФ й оцінив його наслідки

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що найближчим часом розпад РФ малоймовірний, а в перспективі найближчого покоління, тобто 25 років — майже неминучий.

Наслідки розпаду Росії для світу можуть бути набагато небезпечнішими, ніж були наслідки розвалу Радянського Союзу, розповів він на чаті в "Главреді".

"Найближчим часом це (розпад країни — Ред.) малоймовірне. А в перспективі найближчого покоління, тобто 25 років — майже неминуче", — зазначив співрозмовник.

За його словами, система гіперцентралізації, яку будує президент держави Володимир Путін, передбачає відставання розвитку територій, і "рано чи пізно ці території почнуть проявляти своє невдоволення".

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"Якими можуть бути наслідки (розпаду Росії — Ред.)? Я думаю, що набагато небезпечнішими, чим були наслідки розвалу Радянського Союзу. При розвалі СРСР усім було зрозуміло, що так далі жити не можна", — заявив експерт.

"Всім, у тому числі партійним елітам. Тому що будь-секретар обкому розумів, що його якість життя, мабуть, навіть гірша, ніж в американського роботяги біля конвеєра, тому що у того хоч є свій котедж (або будинок), гараж, дві машини, і цей роботяга може подорожувати по всьому світу, почуваючись реалізованим громадянином", — наголосив він.

"А у секретаря обкому — чорна "Волга", квартира в будинку з жовтої цегли і пижикова шапка, і все. Але при цьому він ще ходить у мокрих штанях", тому що в будь-який момент його можуть зняти з посади або посадити. У нинішній ситуації набагато багатше й краще, ніж у радянські часи. І є клас людей, наприклад, путінська номенклатура, яка думає, що так жити дуже навіть можна й правильно... вони просто так, спокійно від влади не підуть", — стверджує політолог.

Орєшкін додав, що "вони будуть боротися всіма засобами, в тому числі озброєними". Тому наступний цикл територіального стиснення Росії буде супроводжуватися війнами. Але не між населенням і владою, як нам зазвичай говорять. А між різними елітними групами, які хотіли б перехопити контроль і владу з ослаблих рук центру", — вважає експерт.

"Що це за групи — кадирівці або чекісти, або ФСО (Федеральна служба охорони — Ред.), або якісь ще елітні команди, ми не знаємо. Я побоююся, що Радянський Союз розпався відносно мирно, а наступний цикл буде набагато небезпечнішим для Росії", — сказав він.