Вартість квитків на вечірку Трампа починається від $100 тисяч на двох - ЗМІ

Вартість квитка на вечірку, організовану президентом США Дональдом Трампом на честь річниці інавгурації, починається від $100 тис. на двох. Про це повідомляє Bloomberg. У цю ціну, як зазначає агентство, входить вечеря і селфи з президентом, передає РБК.

За $250 тис. (квиток також на дві особи) можна буде посидіти за одним столом з Трампом.

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Раніше глава США розповів, що квитки можна виграти в лотерею. Розіграш проводиться серед тих, хто пожертвував гроші на підтримку американського лідера - мінімальна сума, що дозволяє брати участь у розіграші, - $3. У виграшний пакет включені харчування і переліт.

Вечірка відбудеться 20 січня в особняку Трампа Mar-a-Lago у Флориді. Американський лідер розповідав, що спочатку хотів влаштувати свято в листопаді - на честь річниці перемоги на виборах, але планам завадила робоча поїздка в Азію.

Трамп обраний президентом США 8 листопада 2016 року. 20 січня минулого року відбулася його інавгурація.

Як повідомляв УНІАН, по книзі про президентство Трампа знімуть серіал.