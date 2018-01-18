По книзі про президентство Трампа знімуть серіал - ЗМІ

На основі книги «Вогонь і Лють: всередині Білого Дому Трампа» американського журналіста Майкла Вулфа, знімуть телесеріал.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, права на екранізацію книги придбала компанія Endeavor Content, яка планує створити на її основі телевізійний проект.

Відзначається, що виконавчим продюсером серіалу виступить сам автор книги – Майкл Вулф. Крім нього, до проекту залучать Майкла Джексона -"ветерана" індустрії, що протягом багатьох років працював з Channel 4 і BBC.

Книга «Вогонь і Лють» присвячена першому року президентства Дональда Трампа, і базується на ексклюзивних джерелах Вулфа в Білому Домі. Її публікація 5 січня 2018 року стала сенсацією.

Читайте такожЗ ток-шоу у президенти: чому наступним главою Білого дому може стати подруга всіх домогосподарок

Дональд Трамп, в свою чергу, виступив як проти книги, так і проти свого колишнього радника Стіва Беннона, який був одним з ключових джерел Вулфа при її написанні.

14 січня Трамп у своєму твіттері назвав психічно хворим автора книги «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа». Він також висловив упевненість в тому, що провідні ЗМІ «сходять з розуму» з-за його перемоги на виборах.

Зазначимо, Дональд Трамп відомий, крім іншого, комічно зіграними ролями самого себе в телесеріалах і художніх фільмах.