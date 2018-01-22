У Токіо вперше після 1945 року тренували евакуацію на випадок ракетного обстрілу

У японській столиці Токіо у понеділок, 22 січня, відбулися перші з часів Другої світової війни навчання з евакуації до бомбосховища через ракетний удар.

Як передає DW.com, уявна ракета летіла на місто з боку КНДР. Під час тренування, що відбулося у токійському парку розваг, близько 250 місцевих мешканців та офісних працівників сховалися у бетонних навколишніх будівлях та у найближчій станції метро.

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Попри те, що мешканці японської столиці звикли до навчань на випадок природних катастроф, ідея провести симуляцію ракетної атаки Північної Кореї на Токіо є новою. Утім, подібні навчання вже проводилися у інших регіонах країни минулого року.

Навчання відбулися на тлі напруження у регіоні через розвиток КНДР своїх атомної та ракетної програм. 2017 року Пхеньян запустив дві ракети, що перелетіли Японію, та ще декілька, що впали у воду поблизу японських островів.

Кожного разу, коли відбуваються подібні запуски, національна японська система екстрених повідомлень попереджає мешканців за допомогою мобільних телефонів та вуличних динаміків. Утім, на думку багатьох японців, такі попередження не мають сенсу через брак часу для евакуації та обмежену кількість місць, придатних для евакуації.

Також іноді система спрацьовує помилково. Минулого тижня японський суспільний мовник NHK поширив термінове повідомлення про запуск північнокорейської ракети із закликом терміново знайти сховище, але вже через хвилину вибачався за помилку. Це відбулося буквально через декілька днів після того, як помилкове повідомлення про ракетну атаку прийшло на телефони переляканих мешканців Гавайських островів.

Проведення навчань з евакуації викликало нечисленні протести, у яких взяло участь декілька десятків осіб. Учасники акції вважають, що подібні навчання сприяють розпалюванню війни та не мають сенсу, адже ядерна війна, мовляв, все одно усе знищить.