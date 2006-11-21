Талій, яким отруїли Литвиненка, був радіоактивним

У отруєного екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, якого напередодні перевели до реанімації лондонського University College Hospital, знайдені прояви променевої хвороби. Як повідомив в ефірі SkyNews токсиколог лікарні професор Джон Генрі, його могли отруїти одним з радіоактивних ізотопів талію, яких у цього елементу 19. "Радіоактивний талій додає нове забарвлення цьому випадкові. Це означає, що ризик для кісткового мозку вкрай великий", - наголосив Генрі. Медики і раніше заявляли, що кістковий мозок Литвиненка сильно уражений, внаслідок чого його організм майже втратив білі кров`яні тільця. Генрі не виключив, що Литвиненко могли отруїти "коктейлем" з кількох отруйних речовин.

Справу Литвиненка передано до антитерористичного підрозділу Скотланд-Ярду (SO15, London`s Metropolitan Police`s Counter-Terrorism Command). Лондонська преса, тим часом, називає імена двох росіян, з якими 1 листопада зустрічався Литвиненко і які могли його отруїти. Крім того, інформацію про отруєння талієм, в якому Литвиненко і його лондонські друзі звинувачують Кремль, запитав державний департамент США.

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