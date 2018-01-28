Через турецькі обстріли у Сирії постраждав стародавній храм – ЗМІ

Мова йде про арамейський храм Айн-Дара – найдавніший на території сучасної Сирії, побудований приблизно у 1300 році до нашої ери.

Через обстріли турецькими військовими утримуваного курдами сирійського регіону Афрін постраждав стародавній храм. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані сирійського уряду і військових спостерігачів.

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Йдеться про арамейський храм Айн-Дара – найдавніший на території сучасної Сирії, побудований приблизно у 1300 році до нашої ери. Від храму до наших часів лишилися великі різьблені базальтові блоки і настінні рельєфи.

На зображеннях, які циркулюють в інтернеті, однак достовірність яких не підтверджено, видно кратер від обстрілу в районі храму.

Режим Башара Асада закликав до міжнародного тиску на Туреччину, щоб запобігти обстрілам археологічних і культурних пам’яток.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що внаслідок турецьких обстрілів ніхто не постраждав, однак храм зазнав серйозних пошкоджень.

Як відомо, Туреччина 21 січня розпочала на півночі Сирії наземну операцію "Оливкова гілка". Турецькі війська перетнули кордон Сирії та разом з бійцями союзної "Вільної сирійської армії" (FSA) вступили в бойові зіткнення із курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), що належать до коаліції "Демократичних сил Сирії" (SDF).

Анкара називає YPG "терористами", вважаючи їх сирійським відгалуженням забороненої у Туреччині PKK. Втім, курдські бійці активно співпрацювали зі Сполученими Штатами Америки в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.