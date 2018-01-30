Опубліковані фото, як російський корабель переправляє військову техніку до Сирії

14:31, 30 січня 2018
Світ
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"Сирійський експрес" продовжує поставляти сирійським урядовим силам озброєння, техніку та боєприпаси", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Warjournal.

Зазначається, що в Сирію зі зберігання йдуть кілька десятків вантажівок "КамАЗ" і "Урал". Тільки за останній місяць до Сирії таким чином були доставлені сотні транспортних засобів, наголошують в Warjournal.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» в Сирії і віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни.

Це став третій наказ за останні два роки про виведення російського угруповання. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази – Тартусі і Хмеймімі.

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Теги: #російська техніка у Сирії#техніка РФ у Сирії