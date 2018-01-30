Опубліковані фото, як російський корабель переправляє військову техніку до Сирії

За останній місяць до Сирії були доставлені сотні транспортних засобів.

Опубліковані фото російського корабля "Олександр Ткаченко" під час проходу протоки Босфор до сирійського порту Тартус.

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"Сирійський експрес" продовжує поставляти сирійським урядовим силам озброєння, техніку та боєприпаси", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Warjournal.

Зазначається, що в Сирію зі зберігання йдуть кілька десятків вантажівок "КамАЗ" і "Урал". Тільки за останній місяць до Сирії таким чином були доставлені сотні транспортних засобів, наголошують в Warjournal.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» в Сирії і віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни.

Це став третій наказ за останні два роки про виведення російського угруповання. Тоді ж Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази – Тартусі і Хмеймімі.