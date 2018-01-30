"Там на 100% менше Трампа": Калкін розповів, чому віддає перевагу першому фільму "Один вдома"

Він також назвав камео майбутнього президента США «півсекундним».

Актор Маколей Калкін заявив, що надає перевагу першому фільму «Один вдома», тому що там на 100% менше нинішнього президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Radio Times, Калкін поспілкувався з користувачами порталу Reddit. Зокрема, його запитали, яка картина подобається йому більше, «Один вдома» або «Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку».

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Актор вибрав першу частину. Він пояснив, що знімати її було веселіше, ніж сіквел, та і справа відбувалася в Чикаго.

«А ще там було на 100% менше Трампа», — додав Калкін. Він також назвав камео майбутнього президента США «півсекундним».

Раніше актор Кріс О'Доннелл розповів, як сцену з Трампом вирізали з фільму «Запах жінки».