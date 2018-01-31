В Atlantic Council заявили про підміну тексту "кремлівської доповіді" в останній момент

У своєму нинішньому вигляді доповідь може зіграти на користь Путіну, переконаний Андерс Ослунд.

Зміст так званої «кремлівської доповіді» США в останній момент замінили, відкинувши результати роботи експертів та вписавши до її переліку російських високопосадовців та багатих росіян зі списку Forbes.

Про це у своєму блозі написав експерт Atlantic Council Андерс Ослунд, який долучався до експертної роботи над доповіддю. За його словами, метою доповіді була ідентифікація тих, хто заробив свої статки, опираючись на зв’язки з Кремлем.

Читайте такожДо "кремлівського списку" США потрапили друзі Путіна з бізнесом в Україні (відео)Ослунд розповів, що в останній момент перед публікацією доповіді певна високопоставлена особа відкинула результати роботи експертів та вписала до переліку фамілії осіб з адміністрації президента та уряду РФ, а також 96 російських мільярдерів зі списку Forbes. На думку Аслунда, у своєму нинішньому вигляді доповідь дискредитує американський закон про санкції, виставляючи його неефективним.

Експерт наголосив, що якщо даний «уривок з телефонного довідника Кремля» і буде мати якийсь ефект, то ним може виявитись згуртування російської еліти навколо Путіна, в той час, як автори закону про санкції прагнули внести розбрат до її лав.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список 210 наближених до Путіна осіб, стосовно яких можуть бути запроваджені санкції. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації президента, «інші високопосадові політичні лідери» і олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров. У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, серед них керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сєчін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук. Серед «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.