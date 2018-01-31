У Німеччині двоє грузинів поцупили з супермаркету зубні щітки на 600 євро, плануючи почати "бізнес"
16:56, 31 січня 2018Світ
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Затримані хотіли перетворити крадіжку на постійне джерело прибутку, але щось пішло не так.
Ілюстрація / REUTERS
У німецькому місті Ебербах двоє грузинів у віці 22 і 25 років вкрали з місцевого супермаркету зубні щітки і засоби по догляду за порожниною рота на 574 євро. Їх заарештували прямо на місці злочину.
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Як передає 112.ua з посиланням на Rhein Neckar Zeitung, суддя у місті Хайдельберг вже розглянув справу і ухвалив рішення помістити затриманих під попереднє ув'язнення. Згідно з матеріалами слідства, затримані хотіли перетворити крадіжку на постійний засіб доходу.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві зловили п'ятьох грузинів, які відібрали у подружжя 3,5 мільйона гривень.
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