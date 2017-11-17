Суд заарештував п’ятьох грузинів, які у Києві відібрали у подружжя 3,5 мільйони гривень

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці п’ятьом учасникам злочинної групи, які в Оболонському районі Києва біля автомобільного салону відібрали у подружжя 3, 5 млн гривень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«За клопотанням прокуратури міста Києва 5 учасникам злочинної групи, які підозрюються у вчиненні зухвалого розбійного нападу поблизу столичного автомобільного салону в Оболонському районі, обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у відомстві, 14 листопада біля входу до приміщення автосалону на проспекті Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та із застосуванням погроз та фізичного насильства відібрали в них сумку з 3,5 млн гривень.

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Правоохоронці того ж дня на території Деснянського району столиці затримали зловмисників - п’ятьох уродженців Республіки Грузія. У них вилучили 6 пістолетів, набої, грошові кошти у сумі близько 140 тис. гривень, знаряддя для вчинення злочинів та інші речові докази.

«У подальшому під час відпрацювання прилеглої території 16 листопада правоохоронцями знайдено пакети з частиною викрадених грошей у сумі 2 млн 355 тис. гривень, а також ще один пістолет, які були сховані зловмисниками під час спроби втекти від погоні», - поінформували у прокуратурі.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений групою осіб). Їх також перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів.