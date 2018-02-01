ЗМІ: глави російських спецслужб літали до США на тлі загострення між Вашингтоном і Москвою

Керівники трьох російських спецслужб нещодавно їздили до США.

Директори трьох головних розвідувальних служб Росії нещодавно їздили до столиці США на тлі загострення напруженості у російсько-американських відносинах. Про це свідчать повідомлення засобів інформації і заяви посадовців протягом останніх днів, пише Радіо Свобода.

Напередодні, 30 січня, посол Росії в США підтвердив, що на консультації щодо проблеми тероризму й інших питань до Сполучених Штатів їздив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями США.

Водночас про поїздки ще двох російських високопосадовців – директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова і керівника Головного управління розвідки Генштабу Збройних сил Росії Ігоря Коробова – досі не було відомо.

31 січня видання The Washington Post повідомило, що Бортніков і Коробов приїжджали до США минулого тижня і що керівник ФСБ зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео, як і Наришкін.

Про зустрічі Коробова наразі подробиці не відомі.

В інтерв’ю російській радіостанції "Ехо Москви" 30 січня американський посол у США Джон Гантсман повідомив, що Помпео дійсно зустрічався з керівниками російських розвідслужб, але він не уточнив, де відбувалася ця зустріч чи хто брав у ній участь.

Речник російського посольства у Вашингтоні наразі не відповів на прохання прокоментувати ситуацію. У ЦРУ Радіо Свобода відмовилися надати деталі про зустрічі свого керівника.

"Хоча ми не обговорюємо графіки американських керівників розвідки, хочемо запевнити, що будь-яка взаємодія з іноземними спецслужбами була б проведена відповідно до законодавства США і в консультації з відповідними департаментами та відомствами", – заявив представник ЦРУ у відповідь на електронний лист Радіо Свобода.

Помпео 29 січня в інтерв’ю британській медіакомпанії "Бі-бі-сі" заявив, що американські й російські розвідувальні установи співпрацювали, але додав, що Росія далі вважається супротивником.

Директори ЦРУ регулярно зустрічаються і ведуть переговори з російськими колегами з різних питань. Але колишні працівники спецслужби США заявили, що присутність всіх трьох російських посадовців у Вашингтоні одночасно і при цьому під час розслідування можливого втручання Росії в президентську кампанію США 2016 року є "дуже незвичною".

"Я не можу пригадати такого за останні 15 років", – заявив Радіо Свобода колишній голова місії ЦРУ в Москві Стівен Голл.

Ці візити відбулися за кілька днів до того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила нові дії проти Росії, згідно із законом, ухваленим у Конгресі одноголосно минулого літа.

30 січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.