Публікація "кремлівської доповіді" може зачепити інтереси іноземних інвесторів в Росії - ЗМІ

Іноземні інвестори, які працюють в Росії, переконані, що такі дії США можуть збільшити невизначеність в російському бізнес-середовищі.

Оприлюднення Міністерством фінансів США "кремлівської доповіді" - списку наближених до президента Росії Володимира Путіна чиновників та бізнесменів, щодо яких можуть бути запроваджені санкції, - може зачепити інтереси іноземних інвесторів в Російській Федерації.

Читайте такожМінфін США опублікував "Кремлівську доповідь" про оточення ПутінаЯк повідомляє Reuters, глибока стурбованість через публікацію була висловлена у заяві Асоціації європейського бізнесу (AEB) у Москві.

"У вівторок група іноземних інвесторів висловила стурбованість щодо публікації Міністерством фінансів США (Департаментом казначейства) списку російських бізнесменів, які відповідно до наявної інформації мають тісний зв'язок з Кремлем, говорячи про те, що це може вплинути на інтереси європейських інвесторів та збільшить невизначеність в бізнес-середовищі в Росії", - повідомляє агентство.

"Асоціація повторює свої заклики до голів держав та урядів ЄС, США та Росії утримуватися від дій, які можуть підірвати перспективи майбутньої економічної взаємодії", - йдеться в заяві AEB.

Асоціація європейського бізнесу в Росії об'єднує понад 500 іноземних компаній.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів США представило так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку - 210 осіб. Серед них усі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списку, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку потрапили очільники російських держкорпорацій, у тому числі керівники «Роснефти» і «Газпрому» Ігор Сечін та Олексій Міллер, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі олігархів у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.