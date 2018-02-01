Найгарніший злочинець США зніметься у кліпі російської співачки

Джеремі Мікс прибув на запрошення телеведучої Ольги Бузової для зйомок у кліпі.

У Москву приїхав 33-річний американець Джеремі Мікс, якого прозвали найкрасивішим злочинцем США.

Про це повідомляє Telegram-канал SUPER.

За інформацією каналу, Мікс прибув на запрошення телеведучої Ольги Бузової. Він планує знятися в кліпі на її пісню Wi-Fi.

Також, Джеремі Мікс опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, зроблене на Червоній площі в Москві.

У 2014 році Мікс був заарештований у США за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Фотографія злочинця, опублікована на сторінці поліції каліфорнійського міста Стоктон в Facebook, зібрала понад 35 тисяч лайків. У коментарях користувачі обговорювали його незвичайну привабливість. Експерти з модельних агентств відзначали, що з такою зовнішністю він може заробляти на рекламних контрактах до 30 тисяч доларів на місяць.

Мікс відсидів два роки і вийшов на волю в березні 2016 року. Він уклав контракт із модельним агентством White Cross Management і через три місяці вперше прийняв участь у професійній зйомці. Згодом він взяв участь у показі, який проходив у рамках Тижня моди в Нью-Йорку, з'являвся на обкладинках журналів, ставав обличчям компанії, що виробляє навушники і брав участь в інших рекламних проектах. У 2017 році Мікс вийшов на подіум під час тижня моди в Мілані. Він брав участь у показі, який влаштував німецький бренд Philipp Plein.