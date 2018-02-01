Стамбул за чисельністю населення обігнав 129 країн

21:00, 01 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Читайте такожНазване найпопулярніше серед туристів місто світуЯк повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на Інститут статистики Туреччини і Фонд ООН у сферы народонаселення, на Стамбул припадає 18,6% чисельності населення Туреччини (80,81 млн осіб на кінець 2017 року).

За п'ять років чисельність населення Стамбула зросла на 868 тис. 764 особи, або на 6,1%.

Таким чином Стамбул по чисельності населення обігнав 129 країн, у тому числі Бельгію (11,4 млн осіб), Грецію (11,2 млн), Португалію (10,3 млн), Швецію (9,9 млн) і Азербайджан (9,8 млн).

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Теги: #населення стамбула#росте населення стамбула