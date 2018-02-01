Стамбул за чисельністю населення обігнав 129 країн

За п'ять років чисельність населення Стамбула зросла на 868 тис. 764 людини.

Сама густонаселена провінція Туреччини, Стамбул, перевершує за чисельністю населення (15,29 млн осіб) 129 країн.

Читайте такожНазване найпопулярніше серед туристів місто світуЯк повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на Інститут статистики Туреччини і Фонд ООН у сферы народонаселення, на Стамбул припадає 18,6% чисельності населення Туреччини (80,81 млн осіб на кінець 2017 року).

За п'ять років чисельність населення Стамбула зросла на 868 тис. 764 особи, або на 6,1%.

Таким чином Стамбул по чисельності населення обігнав 129 країн, у тому числі Бельгію (11,4 млн осіб), Грецію (11,2 млн), Португалію (10,3 млн), Швецію (9,9 млн) і Азербайджан (9,8 млн).