У Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР через суперечки з Трампом

Раніше повідомлялося, що Рей посперечався з Трампом через публікацію документа, пов'язаного з "російською справою".

У Білому домі побоюються, що директор ФБР Крістофер Рей піде у відставку, якщо буде опублікований документ, в якому відображені зловживання відомства при стеженні за радником Трампа під час виборів в 2016 році. Про це повідомляє CNN.

Одне з джерел телеканалу повідомило, що Рей не говорив про відставку під час нещодавньої зустрічі з главою апарату Білого дому Джоном Келлі, однак сам Келлі вважає таку можливість реальною.

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Відзначається, що чиновники в Білому домі шукають компромісу, який задовольнив би як служби розвідки, які виступають проти публікації документа, так і президента США Дональда Трампа, який планує оприлюднити документ.

Раніше повідомлялося, що Рей посперечався з Трампом через публікацію документа, пов'язаного з "російською справою".

Рей рішуче заперечував проти занадто поспішної публікації документа і отримав дозвіл переглянути його. За словами офіційних представників ФБР, Трамп, який прагне до публікації цього документа, віддає пріоритет політики, а не національній безпеці і ставить під загрозу репутацію ФБР.