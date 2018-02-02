В ЄС хочуть скасувати перехід на зимовий та літній час через скарги людей на стан здоров’я

В Європарламенті підготували проект резолюції із закликом до Єврокомісії скасувати перехід на зимовий та літній час.

Європейський парламент закликає Європейську комісію виступити з пропозицією щодо скасування переходу на зимовий та літній час.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну резолюцію буде винесено на голосування на наступному тижні у четвер, 8 лютого, в рамках пленарного засідання у Страсбурзі.

Проект резолюції підготував Комітет Європарламенту з питань транспорту. Він став реакцією на ініціативи та петиції громадян, в яких вони висловлювали занепокоєння стосовно стану здоров’я через наслідки зміни часу двічі на рік. Тому у проекті резолюції міститься заклик скасувати перехід у часі.

***Вперше в історії переходити на літній і зимовий час почали в 1908 році у Великобританії. Це було зроблено для заощадження електроенергії. Нині перехід на зимовий і літній час діє в понад 100 країнах, в решті держав стрілки годинників не переводять.