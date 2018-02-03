Маккейн виступив на захист ФБР на тлі суперечок з Трампом

Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документа республіканців, в якій піддається критиці Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань через "обурливе" зловживання владою.

Сенатор Джон Маккейн виступив проти дедалі більшої критики з боку президента США Дональда Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Голос Америки.

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Маккейн зробив таку заяву з приводу оприлюднення документу республіканців, у якому піддається критиці Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань з приводу, як сказано, "обурливого" зловживання владою.

Він додав, що "останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам, ні інтересам жодної з партій, ні президента, а лише інтерерсам Путіна".

Маккейн заявив, що риторика з боку Республінанської партії (а Маккейн також належить до Республіканської партії) завдає довготермінової шкоди інтересам Сполучених Штатів.

Як повідомлялось, республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.