Трамп звинуватив керівництво ФБР і мін'юсту в політизації розслідувань
15:04, 02 лютого 2018Світ
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При цьому він не уточнив, про які розслідування йде мова.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп звинуватив керівництво ФБР і міністерство юстиції США в політизації розслідувань.
Про це він написав у твіттері.
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«Вище керівництво та слідчі ФБР і міністерства юстиції політизували священний слідчий процес на користь демократів і проти республіканців — це було немислимо ще зовсім недавно», — написав Трамп.
При цьому він не уточнив, про які розслідування йде мова.
Раніше ЗМІ повідомляли, що директор ФБР Крістофер Рей може піти у відставку після суперечки з Трампом.
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