Трамп звинуватив керівництво ФБР і мін'юсту в політизації розслідувань

15:04, 02 лютого 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав у твіттері.

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«Вище керівництво та слідчі ФБР і міністерства юстиції політизували священний слідчий процес на користь демократів і проти республіканців — це було немислимо ще зовсім недавно», — написав Трамп.

При цьому він не уточнив, про які розслідування йде мова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що директор ФБР Крістофер Рей може піти у відставку після суперечки з Трампом.

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Теги: #Трамп ФБР