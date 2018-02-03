"Це все?": екс-глава ФБР відреагував на публікацію секретної доповіді про упередженість до Трампа

Міністерство юстиції та ФБР повинні продовжувати виконувати свою роботу, додав він.

Колишній директор ФБР Джеймс Комі розкритикував публікацію республіканцями доповіді про нібито упередженості бюро в ході розслідування втручання росії у вибори в США. Про це він написав у Twitter.

"Це все? Неправдивий і вводить в оману меморандум розколов комітет з розвідки, зруйнував довіру в розвідувальному співтоваристві, пошкодив взаємин з судами FISA і непробачно надав розголосу засекречене розслідування. Навіщо?", — написав Комі.

"Міністерство юстиції і ФБР повинні продовжувати виконувати свою роботу", - додав він.

Як повідомлялось, республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

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Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

Нагадаємо, в травні минулого року президент США звільнив Комі, який займався розслідуванням у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, з посади директора бюро.

Після цього Комі звинуватив Трампа в спробі вплинути на хід розслідування.