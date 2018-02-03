Іракська армія почала масштабну зачистку пустелі від "Ісламської держави"

15:52, 03 лютого 2018
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Ілюстрація REUTERS

Армія Іраку почала операцію із зачистки пустелі біля кордону з Саудівською Аравією від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

Читайте такожВлада Іраку офіційно оголосила про закінчення війни з "Ісламською державою"Про це повідомив командувач збройних сил у західній провінції Анбар генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи телеканалу «Аль-Сумария», передає kommersant.ru.

«Підрозділи армії, поліції і племінного ополчення, а також прикордонні війська за підтримки ВПС країни і міжнародної коаліції почали сьогодні зранку масштабну операцію з зачистки пустелі Анбар в напрямку іраксько-саудівського кордону», - сказав воєначальник.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді проголосив перемогу над «Ісламською державою». Він заявив, що іракській армії вдалося відновити контроль над усіма районами, що межують із Сирією і, таким чином, переможно завершити війну проти "Ісламської держави".

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Теги: #ірак спецоперація ісламістів#ірак ід зачистка