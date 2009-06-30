Знайшли людину, яка вижила в катастрофі єменського аеробуса

Біля узбережжя Коморських островів виявлено одну людину, яка вижила після катастрофи аеробуса A310-200 авіакомпанії Yemenia Airways. Про це повідомив представник влади Ємену, передає Лента.руз посиланням Reuters.

Всього на борту літака перебували 11 членів екіпажу й 142 пасажири, 66 осіб були громадянами Франції.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер здійснював політ зі столиці Ємену Сани до столиці Коморських островів міста Мороні й розбився за годину до закінчення рейсу. А310 вилетів із Парижа в понеділок вранці, а в Сані зробив проміжну посадку.

Представник Агентства з авіаційної безпеки та навігації в Африці та Мадагаскарі Ібрагім КАССІМ повідомив, що катастрофа сталася за 5-10 кілометрів від узбережжя й на пошуки літака мобілізовано цивільні судна та військові кораблі.