В результаті атаки бойовиків на військову базу в Індії загинули п'ять осіб
05:43, 11 лютого 2018Світ
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Також повідомляється, що три бойовики були ліквідовані після нападу.
Ілюстрація REUTERS
В результаті атаки бойовиків на базу в Індії загинули двоє військових, повідомляє Indian Express.
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Також повідомляється, що три бойовики були ліквідовані після нападу. В даний час операція триває.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в Кандагарі смертник атакував колону іноземних військових.
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