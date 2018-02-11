В результаті атаки бойовиків на військову базу в Індії загинули п'ять осіб

Також повідомляється, що три бойовики були ліквідовані після нападу.

В результаті атаки бойовиків на базу в Індії загинули двоє військових, повідомляє Indian Express.

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Також повідомляється, що три бойовики були ліквідовані після нападу. В даний час операція триває.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Кандагарі смертник атакував колону іноземних військових.