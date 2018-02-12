"Ми завжди тримаємо слово": Лавров заявив, що Росія не має наміру визнавати "ДНР" і "ЛНР"

За його словами, Москва зберігає прихильність мінським угодам.

Москва зберігає прихильність мінськими угодами, тому не має наміру визнавати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі телеканалу "Росія-1", передає "РБК-Україна". На думку міністра, відступ від мінських угод буде "колосальною помилкою".

Читайте такожУ МЗС відповіли на заяву Лаврова про "злам" Мінських угод

"Знаєте, ми, на відміну від деяких наших міжнародних колег, все-таки люди слова, і дане слово, особливо коли це стало предметом переговорів, і коли це схвалено радою безпеки, ми завжди тримаємо і виконуємо", - підкреслив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Лавров назвав законопроект про реінтеграції Донбасу і закон про освіту "провокаційними".

8 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграції Донбасу, який, зокрема, визнає Росію агресором і окупантом.